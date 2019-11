Jetzt! (Michael Girke) (D)

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Zusammen mit anderen Enthusiasten hat Michael Girke 1985 das Minilabel „Fast Weltweit“ gegründet, bei dem die Karrieren von einigen Musikern begannen, die als Zentralfiguren der sogenannten Hamburger Schule bekannt werden sollten.

Dazu gehörten der spätere Blumfeld-Sänger Jochen Distelmeyer, Frank Spilker von den Sternen, Bernd Begemann und Bernadette La Hengst. Blumfeld und Bernadette La Hengst erinnerten in Coverversionen an Jetzt!, ansonsten geriet die Band leider ein bisschen in Vergessenheit. Umso schöner, dass Michael Girke aka Jetzt! ein großartiges, neues Album mit dem Titel „Wie es war’“ aufgenommen hat und es live in der Manufaktur präsentieren will. Wobei es ganz sicher nicht nur bei Songs vom neuen Album bleiben wird. Wir freuen uns riesig auf Jetzt!.

Pressestimmen:

„Schön gezirkelte Lieder mit dem Mut zur Ruhe, in denen manchmal die Geister von Gundermann und Distelmeyer im Duett atmen.“ Musikexpress

„Bob Dylan hat den Nobelpreis. Michael Girke sollte den Büchner-Preis erhalten.“ GoodTimes

„Girkes Songwriting geht genau an die Stelle im Herzen, wo zuletzt in den 90ern die Hamburger Schule sein Logo eingebrannt hat.“ Bayern 2