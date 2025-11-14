Erleben Sie besinnliche Stunden auf einem kreativen Weihnachtsmarkt und lassen Sie sich von wundervoller Handarbeit verzaubern.

Entdecken Sie in weihnachtlicher Stimmung wunderschöne Unikate, in liebevoller Handarbeit erstellt. Genießen Sie in besinnlicher Atmosphäre köstliche Speisen und Getränke und freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Beginn in die Vorweihnachtszeit.

Neben köstlichen Speisen, leckerem Glühwein und einer weihnachtlichen Atmosphäre schaffen es unsere Aussteller, diesen Markt zu etwas ganz besonderem zu machen. Lassen Sie sich von unserem vierten Holly-Jolly Handmade Weihnachtsmarkt begeistern.