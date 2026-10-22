× Erweitern Reiner Pfisterer Akademisches Orchester der Uni Stuttgart

Hollywood in Concert

Die besten Soundtracks aus Hollywood

06. Februar 2027 | 19:00 Uhr | Stadthalle Aalen

Ingolf Lück, Host und Moderation

Akademischer Chor und Akademisches Orchester der Universität Stuttgart

Leitung: UMD Jakob Brenner

Karten unter

https://www.easyticket.de/veranstaltung/hollywood-in-concert-64937/107209

Filmmusik ist mehr als die Begleitung für große Kinomomente. Sie lässt Drachen fliegen, schickt Raumschiffe in ferne Galaxien, macht aus einer Zeitreise ein Abenteuer und verleiht den leisen Augenblicken ihre größte Kraft. Manche dieser Melodien haben sich längst von ihren Filmen gelöst und begeistern weltweit ein Millionenpublikum.

Mit „Hollywood in Concert“ widmen sich der Akademische Chor und das Akademische Orchester genau diesen Werken. Durch den Abend führt Ingolf Lück. Er bringt nicht nur seinen unverwechselbaren Humor mit, sondern auch seine große Leidenschaft für die Musik. Als Schauspieler, Musicaldarsteller und Entertainer bewegt er sich seit Jahrzehnten selbstverständlich zwischen Fernsehen und Bühne und macht aus dem Konzertabend eine ebenso persönliche wie unterhaltsame Reise durch die Welt der Filmmusik. Wer ihn aus dem Fernsehen kennt, darf sich auf ein Wiedersehen freuen. Wer ihn zum ersten Mal live erlebt, wird schnell merken, warum er bis heute zu den vielseitigsten Entertainern Deutschlands zählt.

Mehr als 200 Mitwirkende aus Chor und Orchester bringen die großen Soundtracks der Filmgeschichte in ihren Originalarrangements auf die Bühne. Zu hören sind unter anderem Werke aus „How to Train your Dragon“, „Star Wars“, „Forrest Gump“, „Back to the Future“, „Fantastic Beasts and Where to Find Them“, „Avengers“, „The Incredibles“, „Ice Age“ und viele mehr.

Hinter „Hollywood in Concert“ steckt eine einfache Idee: Musik soll Menschen begeistern: Musikliebhaber, Familien, Filmfans und alle, die vielleicht zum ersten Mal einen großen Chor und ein großes Orchester live erleben.