Die SpVgg Hainstadt 1927 e.V. veranstaltet die Filmparty: "Heescht goes to Hollywood" Filmstars, Sternchen und illustre Filmfiguren werden wieder in der toll geschmückten Halle erwarten.

Auf dem Walk of Fame können alle in den Glanz der Film- und Kinowelt eintauchen! Wir rufen dann allen zu: "Film ab" und "The Party goes on"