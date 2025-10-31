Hollywood in Stuttgart

DA BAHNT SICH WAS AN!!

Ein exklusives Fernseherlebnis mit Christoph Sonntag

Auf Grundlage des erfolgreichen Live-Programms „Ein Tritt frei!“ produziert die sonntag.tv gmbh für den SWR gleich drei TV-Specials:

➡ zwei Folgen à 45 Minuten

➡ eine 90 Minuten-Sendung

Aufzeichnungstermine:

31. Oktober & 01. November 2025

Im Wilhelma Theater Stuttgart

Nach Fernsehmitschnitten in der Porsche-Arena, im SWR-Studio und im Theaterhaus ist das die konsequente Weiterentwicklung zur maximalen Ästhetik.

Zu sehen ist in diesem wunderbaren Theater die Kulisse vom Stuttgarter Schloss inklusive funktionsfähigem Brunnen. Grundlage des Fernseh-Mitschnitts ist das aktuelle Sonntags-Live-Programm "Ein Tritt frei!", das aber für die Fernsehsendung konfiguriert und spannend verändert wurde. Ein einmaliges Erlebnis in und für Stuttgart!

Lassen Sie sich dieses Spektakel nicht entgehen! Sichern Sie sich jetzt Tickets und seien Sie live bei einer Fernsehproduktion dabei!