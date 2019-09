Das Konzert-Ereignis im Oktober 2019 auf Premieren-Tour durch Deutschland

Im Oktober 2019 geht das neue Konzert-Ereignis HOLLYWOOD MELODIES auf Premieren-Tour durch Deutschland. Oscar-prämiert, interpretiert von den größten Stars ihrer Zeit wurden viele Film-Songs zu absoluten Welt-Hits! Nun nimmt HOLLYWOOD MELODIES sein Publikum mit auf eine Zeitreise durch die größten Filmklassiker aller Zeiten und ihre musikalischen Highlights. Von „TITANIC“ über „BODYGUARD“ und „DIRTY DANCING“ bis hin zu Blockbustern wie „DER KÖNIG DER LÖWEN“, „JAMES BOND“ und „DER HOBBIT“ – Dieser Abend trifft garantiert jeden Geschmack!

„Das Spannende an diesem Konzert ist die musikalische Vielseitigkeit – Wir schlagen den Bogen von Golden-Age und BigBand-Sound bis hin zu Rock und Pop", so der Geschäftsführer von BRING IT ON STAGE, Stephan Huber, „Hinzu kommen unsere fantastischen Sänger – allesamt bekannte Musical-Stars -, die durch den Abend und die Film-Geschichte führen und Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau garantieren!“