Seit der Veröffentlichung ihres mit Platin ausgezeichneten Debütalbums „Swan Songs“ im Jahr 2008 hat Hollywood Undead mit ihrer unverwechselbaren und mitreißenden Musik ein weltweites Kultpublikum begeistert, Konzerte auf allen Kontinenten ausverkauft und Lob von Consequence of Sound, Billboard, Revolver und anderen erhalten. Mit über 3,2 Milliarden plattformübergreifenden Streams, über 1 Milliarde YouTube-Aufrufen und 4,3 Millionen monatlichen Spotify-Hörern bleiben sie eine der einflussreichsten und beständigsten Kräfte des modernen Rock. Jetzt bei Sumerian Records unter Vertrag, setzen sie sich weiterhin dafür ein, Grenzen zu verschieben und die alternative Kultur neu zu gestalten.