Nach einer transformativen Reise der Selbstfindung und musikalischen Erkundung freuen sich Nahko And Medicine For The People, ihre bevorstehende EU/Großbritannien-Tournee anlässlich des 10-jährigen Jubiläums ihres gefeierten Albums "Dark As Night" anzukündigen. Die Tour, die als "Intimate Acoustic Evening with Nahko" präsentiert wird, verspricht eine unvergessliche Feier eines Jahrzehnts kraftvoller Musik und bedeutungsvoller Verbindungen zu werden.

Die Tournee beginnt am 26. September in Deutschland und wird auch in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Spanien und Italien Halt machen. Als besonderes Schmankerl erhalten die ersten 50 Ticketkäufer bei jeder Show ein exklusives, von Nahko persönlich gestaltetes EU-Tour-Fanzine. Dieses einzigartige Sammlerstück bietet den Fans einen intimen Einblick in Nahkos kreativen Prozess und die Inspirationen hinter seiner Musik und ist somit ein Muss für alle Nahko And Medicine For The People-Fans.

Das im September 2023 erschienene Album ist ein Zeugnis von Nahkos Reise der Selbsterkundung und persönlichen Revolution in den letzten drei Jahren. Mit gefühlvollen Melodien und sozial bewussten Texten lädt Nahko den Hörer zu einer tiefgreifenden musikalischen Erfahrung ein, die die Herausforderungen und Triumphe unserer Zeit widerspiegelt: "Viele wurden zum Schweigen gebracht, aber ich bin gekommen, um zu singen", reflektiert Nahko über die Themen Resilienz und Empowerment, die in TRENCHES verwoben sind.

Als Sohn einer puerto-ricanischen und indianischen Mutter und eines philippinischen Vaters spiegelt Nahkos Musik sein vielfältiges kulturelles Erbe und sein unerschütterliches Engagement für Authentizität und Wahrheit wider. Nachdem er sich in den ersten Jahren als Straßenmusiker eine kultige Fangemeinde erspielt hatte, führte ihn sein musikalischer Weg von der Straße zu den großen Festivalbühnen und ausverkauften Amphitheatern.

Mit seinem neuesten Album erweitert Nahko die Grenzen seines genresprengenden Sounds, indem er Elemente aus Folk, Rock, R&B, Reggae und Gospel in seine Musik einfließen lässt. Begleiten Sie Nahko seiner EU/Großbritannien-Tournee für einen intimen Abend voller Musik, Verbundenheit und Feier. Tickets für ausgewählte Termine sind ab dem 17. Mai erhältlich. Verpassen nicht die Chance, die Magie von Nahko live zu erleben.