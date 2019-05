Holy21‘s people | #2106 w/ blackflash & spectra

× Erweitern Club People

HOLY21´s PEOPLE - #2106

HOLY21 IS MORE THAN JUST A BRAND.

IT´S A FEELING.

A MOVEMENT.

IT´S A LIFESTYLE

„A MOVEMENT“ passt sehr gut für diesen Festtag. Die Vorstadtjungs schauen über den Teller Rand. Der Wodka Soda schmeckt uns hier PEOPLE! WHO the F+++ is HOLY21.

DJ BlackFlash & DJ Spectra gibt es nur im Doppelpack! Provokant, witzig & charmant brettern Sie euch den HOLY21´s PEOPLE die HIP HOP Tunes gerade so um die Ohren. Bahn frei, wenn die Nadel auf HOLY21 zeigt, dann weißt DU das Hip Hop in die Fresse an der Tagesordnung steht!We want to celebrate with you PEOPLE!

Specials? Wir machen deine ganze Nacht zu einem Special!

#HOLY21FORYOUANDUS#HOLY21sPEOPLE

Doors Open 11pm.

_______________

INFORMATION OR RESERVE YOUR TABLE:

info@holy21.de

or.

https://m.facebook.com/holy21.entertainment/