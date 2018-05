Holy21 I Grand Opening Fr. 08.06. I Top Dan X Meduza

HOLY21 IS MORE THAN JUST A BRAND. IT´S A FEELING. A MOVEMENT IT´S A LIFESTYLE!

Dafür steht die Label Nacht jeden zweiten Freitag zukünftig in unserer Landeshauptstadt! Die Vorstadtjungs bringen das dreckigste an Hip Hop & Old School Tunes zu dir, in DEINE Stadt! MUTTERSTADT sagten die Massiven Töne einst! Das Vorhaben bleibt gleich, der Sound wird nur dezent gefeilt mit diesen zwei Hochkaräter!

TOP DAN ein Mann den die Theodor-Heuss-Str., Stresemannstr. sowie die ganze Crowd nur zu gut kennt! Der Schorlierer Nr.1 lädt amtlich zur Spülung ins PURE ein!...An seiner Seite, einer der kreativsten Plattendreher schlecht hin! Nicht nur an den Drehern zeigt er sein Handwerk! Dieses Naturtalent könnte jedem Drummer etwas Nachhilfe geben.

MEDUZA auch bekannt als, Drums & Bass in your Face.Stay Classy, nimm deine Crew an die Hand und komm Früh, denn wer zu spät kommt den bestraft die Schlange!

Doors open 9pm.#Dresstoimpress#HOLY21FORYOUANDUS