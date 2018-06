HOLY21 | JEDEN ZWEITEN FREITAG AT PURE Stuttgart. #1307

HOLY21 IS MORE THAN JUST A BRAND.IT´S A FEELING. A MOVEMENTIT´S A LIFESTYLE!

DJ DAMIAN(SEVEN OH | SUPREME | DAS DING BLACK AFFAIRS)XDJ LERAIN(HOLY21 ENTERTAINMENT | RESIDENT)

Doors open 9pm

#Dresstoimpress#HOLY21FORYOUANDUS

more information coming soon....___________________________________________________________________

Es gelten die unschlagbaren PURE #ClubDeals von 21:00 - 23:00 Uhr:- Eintritt frei für alle!- Shots, Bier, Cocktails und Longdrinks sind besonders günstig zu haben- außerdem kann man sich eine 0,5-Liter-Flasche Smirnoff oder Captain Morgan inklusive Beigetränke für nur 29 Euro sichern- und alle Girls im Dreierpack erhalten eine Flasche Prosecco aufs Haus – just love it!

Für genügend Abwechslung ist am Abend ebenfalls gesorgt, denn wer bei uns im PURE feiert hat zusätzlich Zugang zu unserem Schwesterclub Cocolores. Hier findet Ihr Musik für die Tanzfläche. Songs, die Erinnerungen wecken, von zeitlosen Clubhits bis Instant Classics und Alltime Favourites.

PURE CLUB

Friedrichstraße 13, 70174 Stuttgart-Mitte

www.pure-stuttgart.de

Ihr habt Fragen, Wünsche oder wollt in einem unserer exklusiven VIP Bereiche feiern?

Meldet Euch hierzu direkt bei unserer charmanten Guest Relation-Managerin “Soomy”info@pure-stuttgart.de

Whatsapp: +49 (0) 172 73 68 471

Orientierungspunkte:

Schlossplatz | 400 Meter Fußweg

Hauptbahnhof | 300 Meter Fußweg

Theodor-Heuss-Straße | 300 Meter Fußweg

Parkhäuser:

Citygarage | Geschwister-Scholl-Straße, 70174 Stuttgart

Stephangarage | Kronenstraße 7, 70173 Stuttgart

Galeria Kaufhof | Königstraße 6, 70173 Stuttgart

powered byCiroc Ultra Premium VodkaVeuve Clicquot