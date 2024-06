Holzbau im Neckarbogen: Förder- und Zertifizierungsdschungel! Worauf kommt es beim Holzbau an?

Veranstaltungsreihe 2024 im Rahmen der Holzbau-Offensive Baden-Württemberg zum Holzbau im Neckarbogen.

Holzbau ist im Neckarbogen allgegenwärtig. Wir wollen Ihnen die Besonderheiten und Innovationen der Gebäude in spannenden und informativen Impulsvorträgen zum Holzbau vermitteln.

Die Referentinnen Frau Helena Böhmer der Hertner Holding Heilbronn und Frau Sabine Plagemann vom Büro schneider+schumacher in Frankfurt a.M. informieren in einem aufschlussreichen Impulsvortrag über die Förder- und Zertifizierungsmaßnahmen beim Holzbau.