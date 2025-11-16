Holzbläserquintett Göppingen

Fünf Musiker*innen des Städtischen Blasorchesters Göppingen – fünf individuelle Spielstile und Persönlichkeiten, die im Zusammenspiel zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen.

Der Name FünfMalEins steht für diese musikalische Vielfalt.

FünfMalEins + Eins

Für dieses Konzert trifft unser klassisches Quintett – vier Holzbläser und ein Horn – auf ein weiteres Klangspektrum: Das Saxophon ist als Soloinstrument zu Gast und bringt eine neue Farbe ins Programm. Als Holzblasinstrument aus Metall verbindet es auf faszinierende Weise die klanglichen Welten von Holz und Blech – ein spannender Kontrast, der Bekanntes in neuem Licht erscheinen lässt.

Klassik trifft Klangvielfalt

Ob Originalwerke für Holzbläserquintett, Klassik, Filmmusik oder Folklore – wir lieben musikalische Abwechslung!

Freuen Sie sich auf ein lebendiges und vielseitiges Programm im Christophsbad. Wir laden Sie ein zu einem entspannten Hörgenuss und musikalischer Vielfalt!

FünfMalEins:

Michaela Mühlig – Flöte

Jonathan Selzer – Oboe

Emily Selzer – Klarinette

Martina Zowislo – Fagott

Edith Weber – Horn

Gast: Anne Siebrasse – Saxophon