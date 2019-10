Am 27. November 2019 findet auf dem Campus der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg zum mittlerweile fünften Mal die Holzenergie-Tagung Baden-Württemberg 2019 statt. Die Veranstaltung dient als Netzwerktreffen zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen Politik, Verwaltung und Branchenakteuren.

Zum diesjährigen Thema „Erneuerbare Nahwärme mit Holzenergie und Solarthermie“ geben Fachvorträge einen Überblick zu Marktentwicklung, politischen Rahmenbedingungen und Technologien. In Workshops können Sie gezielt praktische Fragen zur Auslegung von Holzenergie- und Solarthermieanlagen sowie zur Projektentwicklung von Nahwärmenetzen stellen und mit Experten in kleinen Gruppen erörtern. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Fachausstellung und vielen Networking-Möglichkeiten. Angehörige der öffentlichen Verwaltung können für einen Kostenbeitrag von 25 Euro an der Veranstaltung teilnehmen. Programm und Anmeldeformalitäten entnehmen Sie bitte dem Flyer, den Sie hier herunterladen können: https://www.hs-rottenburg.net/aktuelles/aktuelle-meldungen/detail/artikel/einladung-zur-holzenergie-tagung-baden-wuerttemberg-2019/.<br />

Für die breite Öffentlichkeit ist die Ausstellung ab 13.30 Uhr geöffnet. Gezeigt werden unter anderem Solarlösungen und kleinere Öfen für’s Eigenheim.