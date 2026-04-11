Holzers Peepshow

Familie Holzer lebt auf dem Land, aber statt Idylle herrscht auf dem Hof finanzielle Tristesse und die Ehe dreht sich im Kreis. Gut, dass der Großvater nichts hört und sieht.

Die Tochter träumt sich am liebsten weg, der Sohn denkt rein ans finanzielle Fortkommen - um tatsächlich fortkommen zu können! Kurz gesagt: Es geht nichts zusammen und die Lage erscheint recht hoffnungslos. Bis der Sohn eine neue Geldquelle auftut: für ein paar Geldmünzen dürfen Ausflügler und Touristen aus der Stadt dem Familienleben der Holzers beiwohnen. Nach dem Einwerfen öffnet sich der Vorhang des Fensters und die ‚Peepshow‘ beginnt. Doch die Holzers merken schnell, dass der alltägliche Alltag für gute Unterhaltung nicht ausreicht. Sie

nehmen einen Theatertext zur Hand, aber auch diese Idee geht nicht auf. Am Ende entspinnt sich ein wahnwitziges Bühnen- geschehen - hauptsache die Kasse klingelt!