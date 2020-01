Home of Love (UA) Orchestrated Puppetry

In einem gigantischen Akt verstricken sich eine Spielerin und eine Großfigur in eine nicht enden wollende Transformation.

Inspiriert durch Platos Gastmahl und seine Suche nach dem Sitz der Liebe entfaltet sich in »Home of Love« ein grotesk-metaphorisches, musikalisch-visuelles Spektakel. In Szene gesetzt wird »Home of Love« von der international renommierten Stuttgarter Künstlerin Stefanie Oberhoff.

Konzept, Idee und Bau: Célia Legaz, Rafi Martin, Stefanie Oberhoff ::: Spiel: Stefanie Oberhoff ::: Regie: Hendrik Mannes