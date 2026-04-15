Home sweet home - Chemiecocktail in Wohnung, Haushalt und Garten

Der Einsatz von Chemie begleitet uns tagtäglich – ob in unseren Wohnungen, bei der Reinigung oder im Garten. Doch was steckt wirklich in Farben, Reinigungsmitteln oder Düngern? Und wie können wir bewusster und nachhaltiger mit chemischen Stoffen umgehen?

In diesem Vortrag erfahren Sie,

welche Wohngifte in Farben, Lacken, Holzschutzmitteln, Möbeln oder Bodenbelägen lauern können,

was sich hinter den „schmutzigen Saubermachern“ in Wasch- und Reinigungsmitteln verbirgt,

und ob man im Garten auf chemische Keulen verzichten kann – von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bis hin zur CO₂-Bilanz des Komposthaufens.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch.