Homegame American Football

! Friday Night Lights !

5 Homegames - 5 Spiele im Stadion an der Kreuzeiche!

Die Eagles und der American Football sind in Reutlingen angekommen. Diese Saison habt ihr gleich fünf mal die Möglichkeit die Eagles live im Stadion zu sehen. Lasst euch das nicht entgehen!

Den Auftakt macht das Heimspiel am 28. April um 19 Uhr gegen die Fellbach Warriors. Erlebt American Football hautnah und mit einer tollen Atmosphäre. Be there, be loud, be proud.

Besonderes Spiel - Besondere Stimmung!

Mit den Fellbach Warriors verbindet die Eagles eine besondere Vergangenheit. Man stieg zusammen auf und bestritt gegeneinander schon mehr Spiele als gegen andere Teams. Ein echtes Derby sozusagen.

Dafür verdient es eine besondere Stimmung und deshalb findet das Spiel am Freitag Abend unter Flutlicht statt. #fridaynightlights Wir haben jetzt schon Gänsehaut.

Lasst uns an diesem Abend den American Football feiern und einen schönen Abend haben!

We want to prove it!

Einlass: 18:00 Uhr

Kickoff: 19:00 Uhr

