HomeLändZack! im Naturtheater Reutligen

Sie kennen, schätzen und verstehen sich. Klaus Birk und Andreas Müller haben die unfassbare Sprachbarriere zwischen badisch und schwäbisch überwinden können. Der Schwabe Birk (Kabarett-Großmeister aus Tübingen) und der Badener Müller (Parodist und Radiocomedy-Star aus Baden-Baden) wollen das schier unmögliche schaffen: Zusammen auftreten. Ein Greif und ein Hirsch - siehe Landeswappen.

In HomeLändZack! erklären sie, dass die Welt nicht größer ist als THE LÄND, aber THE LÄND auch nicht kleiner ist als die Welt. Klingt paradox, ist es aber auch. Dabei wird sich zeigen, dass Aktualitäts-bewältigung durchaus sinnstiftend ist, ein Blick zurück im Zorn sich nicht lohnt, wenn dann nur mit Korn nach vorn.

HomeLändZack! Wir regen uns nicht auf, nur an.