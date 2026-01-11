Ein Schwabe und ein Badener… sie kennen sich, sie schätzen sich und sie verstehen sich.

Klaus Birk und Andreas Müller ist es gelungen, die unfassbare Sprachbarriere zwischen Badisch und Schwäbisch zu überwinden.

Der Schwabe Birk (Kabarett-Großmeister aus Tübingen) und der Badener Müller (Parodist und Radiocomedy-Star aus Baden-Baden) wollen das schier Unmögliche schaffen: zusammen auftreten.

Ein Greif und ein Hirsch – wie im Landeswappen!

Mit „HomeLändZack“ werden sie erklären, dass die Welt nicht größer ist als THE LÄND, aber THE LÄND auch nicht kleiner ist als die Welt. Klingt paradox, ist es aber auch. Dabei wird sich zeigen, dass Aktualitätsbewältigung durchaus sinnstiftend sein kann, ein Blick zurück im Zorn sich nicht lohnt, und wenn dann nur mit Korn nach vorn. HomeLändZack! Wir regen uns nicht auf, nur an.