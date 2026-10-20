Sie kennen sich, sie schätzen sich und sie verstehen sich. Klaus Birk und Andreas Müller haben die unfassbare Sprachbarriere zwischen „Badisch“ und „Schwäbisch“ überwinden können.

Der Schwabe Birk, seines Zeichens Kabarett-Großmeister aus Tübingen und der Badener Müller, Parodist und Radiocomedy-Star aus Baden-Baden, wollen das schier unmögliche schaffen. Zusammen auftreten. Ein Greif und ein Hirsch. Ob ihnen das gelingt, wird man am Samstag, den 21. November 2026 um 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau sehen.

Mit ihrem neuen Programm „HomeLändZack“ werden Sie erklären, dass die Welt nicht größer ist als THE LÄND, aber THE LÄND auch nicht kleiner ist als die Welt. Klingt paradox, ist es aber auch. Dabei wird sich zeigen, dass Aktualitätsbewältigung durchaus sinnstiftend ist und ein Blick zurück im Zorn sich nicht lohnt. Wenn, dann nur mit Korn nach vorn. HomeLändZack! Wir regen uns nicht auf, nur an!

åKlaus Birk, geboren am Rande des schwarzen Waldes, zieht nach dem Abitur nach Tübingen, studiert Jura und gründet 1982 mit Bernd Kohlhepp das Duo „Vis a Vis“. Tourt damit 10 Jahre lang quer durch die Republik, von Konstanz bis Kiel, von München bis Berlin, von Dresden bis Aachen, von Mainz bis Nürnberg, angereichert durch Gastspiele in der Schweiz, Österreich und der UdSSR. „Vis a Vis“ tritt in mehr als 50 TV-Sendungen auf.

Von 1998 bis 2005 spielt er mit Udo Zepezauer “Helmuts Kurt!” auf Bühnen und im TV. Seit 1992 ist Klaus Birk als Solist unterwegs, schreibt für Film, Fernsehen, Radio, Zeitungen, Kabarett, Theater (u.a. bis zuletzt für Hannes & der Bürgermeister), bringt mehr als 20 Programme auf die Bühne und tritt in mehr als 250 TV- und in über 1000 Radio-Sendungen auf. Klaus Birk ist zudem als Text-Coach, Co-Autor und Regisseur im Bereich Kabarett und Theater tätig.

Andreas Müller, geborener Baden-Badener, also genau am gegenüberliegenden Rand des schwarzen Waldes, ist Comedian, Parodist, Musikant, die Leihstimme der letzten Kanzlerinnen und Kanzler, Ministerpräsidenten, Show und Sportgrößen und dazu noch der Comedychef von SWR3.

Er hat Radiokultserien wie „Feinkost Zipp“, die „Lallers“ oder „Jogis Jungs“ geschaffen und sorgte mit Karl Lauterbachs „coolen Coronakniffs“ für Erhellung und Erheiterung in der letzten Pandemie. Er hat eine Gitarre und ein Keyboard dabei und bei seinen multimedialen Einlagen ist er sogar selbst anwesend.