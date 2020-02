Homemade Burger

Eine typische Speise aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten bietet uns genau das: Enorm viel kreativen Spielraum! Selbst gemachte Burger sind nicht nur wahnsinnig lecker, sondern lassen Hobbyköchen viel Platz für ganz neue Genussideen. Lernen Sie bei unserem Burger-Kochkurs in Reutlingen beste Burger in der Luxus-Variante, im homemade-Style, mit Fisch, Fleisch, vegetarisch oder vegan, mit Wasabi-Topping oder schwarzen Burgerbrötchen zuzubereiten. Mischen Sie bei uns selbst verschiedene Fleischsorten für die perfekten Burger-Patties. Backen Sie fluffige Buns mit Sepiatinte, Kürbis oder aus Briocheteig. Toben Sie sich bei uns in der Küche richtig aus und genießen Sie die Burger Ihres Lebens!