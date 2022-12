Homentaschn: "Viel mehr als 1700 Jahre"

Die Geschichte des jüdischen Volkes ist eine fast ununterbrochene Kette von Wanderungen – vom Auszug aus Ägypten bis zur heutigen Zeit.

Nach der Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem durch die Römer fanden viele Juden Zuflucht in Europa und spätestens im 4. Jahrhundert siedelten sich Juden auch auf deutschem Boden an.

Der Abend folgt dieser Geschichte – in jiddischen Liedern vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Diese Lieder erzählen Geschichten vom Leben in der Fremde, von Ausgrenzung, Armut, Vertreibung und der Sehnsucht nach einem besseren Leben, aber auch von Festen, von Hoffnung und Lebensfreude, die auch in der Musik zum Ausdruck kommt.

Die "Homentaschn" sind:

Roland Wunderlich (Gesang, Bass, Tisch-Harmonium, Gitarre, Mandoline)

Harald Schnabel (Klarinette, Saxophon, Percussion)

Götz Engelhardt (Geige, Bratsche, Gesang)

Rainer Albrecht (Gesang, Gitarre, Klavier, Bass, Melodica)

Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse.