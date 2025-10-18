Zwei Menschen saßen auf einer einsamen Insel fest. Eines Tages trafen sie einen magischen goldenen Fisch. Der Fisch versprach, jedem von ihnen einen Wunsch zu erfüllen. Sagte einer von ihnen: »Ich wünschte, ich wäre wieder zu Hause!« Und im selben Moment verschwand er von der Insel. Dann wandte sich der Fisch an den anderen und fragte: »Und was ist dein Wunsch?« Der andere sah sich um, seufzte und sagte: »Ich bin einsam. Ich wünschte, der andere wäre zurück.« Und siehe da, ein Wunder - der andere erschien wieder.

Zwei schiffbrüchige Performer*innen erschaffen mit figurentheatralen Mitteln die symbolische Welt einer Insel. Aus den Bildern und Rhythmen der einsamen, erwartungsvollen und vitalen Gefühlswelt des Heimatsuchens entsteht ein scheiternd-philosophischer Abend.