Homeseek

Fitz Zentrum für Figurentheater Eberhardstraße 61, 70173 Stuttgart

Zwei Menschen saßen auf einer einsamen Insel fest. Eines Tages trafen sie einen magischen goldenen Fisch. Der Fisch versprach, jedem von ihnen einen Wunsch zu erfüllen. Sagte einer von ihnen: »Ich wünschte, ich wäre wieder zu Hause!« Und im selben Moment verschwand er von der Insel. Dann wandte sich der Fisch an den anderen und fragte: »Und was ist dein Wunsch?« Der andere sah sich um, seufzte und sagte: »Ich bin einsam. Ich wünschte, der andere wäre zurück.« Und siehe da, ein Wunder - der andere erschien wieder.

Zwei schiffbrüchige Performer*innen erschaffen mit figurentheatralen Mitteln die symbolische Welt einer Insel. Aus den Bildern und Rhythmen der einsamen, erwartungsvollen und vitalen Gefühlswelt des Heimatsuchens entsteht ein scheiternd-philosophischer Abend.

Info

38111_1148285685287_2910378_n.jpg
Fitz Zentrum für Figurentheater Eberhardstraße 61, 70173 Stuttgart
Theater & Bühne
Google Kalender - Homeseek - 2025-10-19 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Homeseek - 2025-10-19 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Homeseek - 2025-10-19 20:00:00 Outlook iCalendar - Homeseek - 2025-10-19 20:00:00 ical

Tags