Homin Choir

Ein professionelles Musikensemble, das mit dem Ziel gegründet wurde, die Chorkunst zu fördern und die besten Praktiken sowie Errungenschaften im Bereich der ukrainischen Musik zu verkörpern. Der Chor arbeitet mit einem breiten Spektrum musikalischer Kultur, belebt diese neu und inspiriert die Menschen, indem er einem großen Publikum die Schönheit des Chorgesangs nahebringt. Eine der zentralen Aufgaben des Ensembles besteht darin, den Zuhörern die Schönheit ukrainischer Lieder zu vermitteln. Der Lemberger Chor „Homin“ wurde 1988 bei der regionalen Zweigstelle der Musikgesellschaft der Ukraine gegründet.

Im Laufe seiner mehr als 30-jährigen Geschichte hat der Chor „Homin“ Dutzende erfolgreicher Auftritte in der Ukraine und im Ausland gegeben, die ukrainische Chormusik popularisiert (in den USA, Frankreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Großbritannien, Serbien, Spanien und Schweden) und zahlreiche Chorwettbewerbe gewonnen.

Gemeinsam mit der Kulturabteilung des Stadtrats von Lwiw hat der Chor „Homin“ wiederholt kulturelle und bildungsbezogene Veranstaltungen im Ausland organisiert sowie Chorfestivals in Lwiw veranstaltet: das Internationale Chormusikfestival „Lwiwer Begegnungen“ und das regionale Chorfestival „Lobet den Herrn vom Himmel“.

Repertoire

Das Repertoire des Chors umfasst Werke ukrainischer Komponisten, Volks- und Aufstandslieder, Kompositionen europäischer und amerikanischer Chorkomponisten sowie zeitgenössische Musik. Zu den beliebtesten Programmen des Chors gehören Weihnachtskonzerte mit ukrainischen und internationalen Weihnachtsliedern, geistliche Musik ukrainischer Komponisten, patriotische Programme sowie originelle Programme mit zeitgenössischer Musik.