Hommage à Adriana Hölszky

Am 30. Juni feiert Adriana Hölszky ihren 65. Geburtstag. Zu Ehren der Komponistin, die an der Stuttgarter Hochschule bei Milko Kelemen studiert hat, über viele Jahre einen Lehrauftrag inne hatte, findet diese dreiteilige Hommage statt.

An deren Beginn steht mit „Roses of Shadow“ eine „Klangkosmogonie“ von höchster Intensität. Die Urfassung entstand im Auftrag des Balletts an der Deutschen Oper Düsseldorf/Duisburg. Auch die Stuttgarter Konzertfassung bezieht sich auf den Text „Weißt Du, dass die Bäume reden“ aus dem Buch nordamerikanischer indianischer Weisheiten. Ein Blick zurück, zu den Anfängen der Komponistin wird mit „Wirbelwind“ für vier Schlagzeuger getan. Mit der Uraufführung ihres Violinkonzerts „Apeiron“ richtet Adriana Hölszky den Blick schließlich weit in die Zukunft, denn der altgriechische philosophische Begriff meint das Unendliche, das Unbegrenzte im kosmischen Sinn.

Der Sommer in Stuttgart

Festival für Neue Musik

19. – 22. Juli 2018

Eine Kooperation von Akademie Schloss Solitude, ascolta, Musik der Jahrhunderte, HMDK Stuttgart,Stuttgarter Kammerorchester

www.der-sommer-in-stuttgart.de

Konzertsaal

Adriana Hölszky: Roses of Shadow

Klangchoreographie für Sopran und 8 Instrumentalisten (2016/2017)

Uraufführung der Konzertfassung

Text aus „Weißt du, dass die Bäume reden“(Weisheiten der Indianer)

Angelika Luz, Sopran

Paul Hübner, Trompete, Piccolo-Trompete, Euphonium & Alphorn

Naoko Kikuchi, Koto und Basskoto

Andrea Nagy, B-Klarinette, Es-Klarinette, Kontrabass-Klarinette

Monika Hölszky-Wiedemann, Violine

Hugo Rannou, Violoncello

Magdalena Cerezo Falces, Klavier

Anne-Maria Hölscher, Akkordeon

Emil Kuyumcuyan, Perkussion

Bernhard Kontarsky, Musikalische Leitung- Pause -Adriana Hölszky: Wirbelwind

für vier Schlagzeuger (1988)

Percussion Ensemble Stuttgart

Laudatio

Prof. Dr. Stephan Mösch (Karlsruhe)

Adriana Hölszky: Apeiron (2018)

Konzert für Violine und Streichorchester

Uraufführung

Stuttgarter Kammerorchester

Martin Mumelter, Violine

Musikalische Leitung: Bernhard Kontarsky