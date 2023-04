Die Geschichte der Edith Gassion – von der kleinen Straßensängerin zur unvergessenen, unvergleichlichen Edith Piaf – ist abwechslungsreich, sie ist spannend und rührend zugleich.

Elke Wollmann erzählt sie in Anekdoten, in Zitaten, kenntnisreich, witzig - doch plötzlich springt sie in eine Rolle. Dann ist sie z.B. das Zimmermädchen, das einem jungen Liebespaar abends ein Zimmer vermietet und die beiden am nächsten Morgen tot im Bett findet. Sie singt »Les amants d'un jour«. Ein paar Lieder später bittet sie Gott, ihr den Liebsten zurückzugeben: sechs Monate, drei Monate oder wenigstens einen Monat! Unter diesem Gebet liegen schon die ersten Akkorde und sie singt »Mon dieu«. Béatrice Kahl, die mit großer Sensibilität diese stimmungsvollen Akkorde unter die deutschen Übersetzungen der Chansons setzt, entdeckt in den Liedern mal den Swing-Jazz, mal den Bossa-Nova. So entstehen aus altbekannten Chansons neue klangliche Symbiosen und Assoziationen, denn sowohl Wollmann als auch Kahl erzählen über Edith Piaf, aber immer in ihrer eigenen Interpretation.

Elke Wollmann hat in Erlangen und Köln studiert und war anschließend unter anderem Ensemblemitglied der Theater in Braunschweig, Mainz, Lübeck und, zuletzt, sechzehn Jahre lang Mitglied des Ensembles des Staatstheater Nürnberg. Darüber hinaus ist sie seit den 1980er Jahren als Sprecherin und Sängerin aktiv, zum Beispiel mit ihren Liederabenden »Billie, Edith und Marlene« und »Hommage an Edith Piaf«. Seit der Spielzeit 2021/22 gehört sie zum festen Ensemble des Theater Erlangen.

Béatrice Kahl beschäftigt sich seit vielen Jahren hauptberuflich mit Jazz, Latin-Jazz, Soul- und Popmusik. Neben Auftragseinspielungen für die Thilo Wolf Big Band, John Davis, Melva Houston, Marquess, Joo Kraus und anderen, spielt Sie live (u. a. mit Emma Lanford, Max Mutzke, Joan Faulkner, David A. Tobin, Mola Adebisi). Tourneen führten sie u. a. in die USA, Schweiz und Frankreich, wo sie mehrfach mit dem Projekt »NDW meets Jazz« auftrat. Seit 2000 ist Béatrice Kahl als Pianistin, Korrepetitorin und Vertretung des MD für verschiedene Theaterproduktionen am Staatsschauspiel Hannover, Theater für Niedersachsen, Stadttheater Fürth, Thalia Theater in Hamburg sowie für das Staatsschauspiel in Nürnberg tätig. In ihrer eigenen Band »b.groovy« vereint sie ihre wichtigsten musikalischen Einflüsse von Pop bis Jazz.