Magisches Klavierkonzert – eine Hommage an Ludovico Einaudi

Am Freitag, den 24. Oktober 2025, lädt der Pianist Jonah Samuel Stabe zu einem besonderen Konzertabend in die Kreuzkirche Nürtingen ein. Auf dem Bösendorfer-Flügel interpretiert er Werke des italienischen Komponisten Ludovico Einaudi berührend, meditativ, emotional.

Viele kennen Einaudis Musik aus Filmen wie Ziemlich beste Freunde, Nomadland oder Das Ende ist mein Anfang. In diesem Solokonzert entfalten seine Kompositionen ihre ganze Tiefe – live, unmittelbar und eindringlich. Jonah Samuel Stabe spielt bekannte Stücke wie Nuvole Bianche und Una Mattina, ergänzt durch selten gespielte Werke, mit großer Hingabe und Feingefühl.

Die klare Akustik der Kreuzkirche bietet dafür den idealen Rahmen. Ein Abend voller Atmosphäre – zum Innehalten, Lauschen und Berührtwerden.