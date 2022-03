Hommage an Pier Paolo Pasolini: Mamma Roma

Die Prostituierte Mamma Roma (Anna Magnani) wird anlässlich ihrer Heirat von ihrem Zuhälter befreit. Sie zieht mit ihrem jungen Sohn, der nichts von ihrer Arbeit weiß, in ein populäres Viertel in Rom und wird Verkäuferin auf einem Markt. Ihr Sohn versucht derweil Anschluss in der Nachbarschaft zu finden. Das idyllische Leben des Mutter-Sohn-Gespanns wird jäh gestört, als Mamma Romas ehemaliger Zuhälter Carmine (Franco Citti) wieder auftaucht, der sich von seiner Frau getrennt hat und Roma nun ein Ultimatum stellt ...