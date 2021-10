Hommage an Raul Jaurena

Tangos, Jazz-Balladen & more

Geplant war, Raul Jaurenas 80. Geburtstag mit einigen Konzerten in der Region zu feiern. Der wunderbare Bandoneon-Spieler, der großartige Tangointerpret, Weggefährte von Astor Piazolla und Grenzgänger hin zum Jazz ist leider im Januar in seiner Wahlheimat New York an Covid verstorben. Mit diesem Konzert werden die Musiker ihrem Freund und Musiker-Kollegen mit Tangos, Jazz-Balladen & more eine Hommage darbringen.

Seit vielen Jahren haben Bobby Fischer am Klavier und Veit Hübner am Kontrabass mit ihm im Raul Jaurena Trio zusammen musiziert, man kannte sich schon aus den legendären Zeiten von Tango Five. Für dieses Konzert komplettiert der Saxophonist Dieter Kraus das Trio Fischer/Hübner/Kraus.

Den vokalen Part mit Tangos und Jazz-Standards übernimmt Klaus-Dieter Mayer, den man in der Region noch u.a. von der Remstalgartenschau her kennt mit seiner Swinging River Band.

Eintrittskarten können nur per Mail reserviert werden. Sie erhalten alle eine Bestätigungsmail und Ihre persönlichen Daten werden vier Wochen lang gespeichert. Tickets sind für € 20,-) erhältlich.

Kartenwünsche sind zu richten an: rathaus-hegnach@waiblingen.de

Durch das Hinterlegen Ihrer email-Adresse und ggf. Ihrer Telephonnummer können wir Sie kontaktieren und kurzfristig über eventuelle Änderungen informieren.