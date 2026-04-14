Eine Hommage an Ludovico Einaudi- Burak Çebi

Tauchen Sie ein in die gefühlvolle Welt der Klänge von Ludovico Einaudi, einem der bedeutendsten und meistgehörten Komponisten der Klassik und Neoklassik. Präsentiert von dem herausragenden Pianisten Burak Çebi, wird dieser Abend den Kompositionen von Einaudi Raum geben, ihre ganze Wirkung zu entfalten. Freuen Sie sich auf Werke, die in TV-Produktionen, Dokumentationen und Spielfilmen wie „Ziemlich Beste Freunde“ (2011) zu hören sind.

Mit einer einzigartigen Fähigkeit, Minimalismus, Pop und klassische Strukturen zu verbinden, schafft Einaudi eine Atmosphäre, die tief berührt und den Raum mit einer unvergesslichen Stimmung erfüllt. Einige seiner Hauptwerke wie „Nuvole Bianche“, „Una Mattina“, „Divenire“ und „Experience“ entführen das Publikum in eine Welt der Emotionen und Reflexionen. Bekannt aus Filmen wie „Ziemlich Beste Freunde“ (2011), oder "The Water Diviner" (2014) zeichnen sich diese Kompositionen durch ihre eindrucksvolle Einfachheit und emotionale Tiefe aus.

Burak Çebi zählt zu den vielbeachteten Pianisten seiner Generation. Er schafft es durch seine poetisch-introvertierte Art zu musizieren, immer mehr Publikum in seinen Bann zu ziehen. Regelmäßig konzertiert er in großen Konzerthäusern, darunter die Berliner Philharmonie, Das Leipziger Gewandhaus, Die Glocke in Bremen, Der Reitstadel in Neumarkt und die Laeiszhalle Hamburg. Sein erstes Album „Bright Spots“, das im Jahr 2022 unter dem Label Prospero Classical veröffentlicht wurde, in dem er erstmals auch als Komponist auftrat, erntete hervorragende Kritiken. Mehrere Beiträge und Interviews über seine Karriere wurden im Radio rbb Kultur, Radio Klassik Wien, Radio France, Borusan Radyo Istanbul, TRT Radyo und im türkischen Fernsehen gezeigt.

Programm:

Una Mattina, I Giorni, Le Onde, Passaggio, The Earth Prelude, Nuvole Bianche, Divenire, Walk, Berlin Song, Fly, Experience, Primavera, Night Book