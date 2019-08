Homo ex Data

Willkommen im Cyberspace! Wir werden von unglaublichen Mengen an Daten, Ideen und Versprechungen überschwemmt. Algorithmen ersetzten Organismen, Intelligenz koppelt sich vom Bewusstsein ab. Der letzte Teil einer musikalischen Trilogie im Rahmen des Festivals projiziert die Bauhausideen in die Zukunft. Er handelt von der utopischen Dimension in der Beziehung von Technik und Mensch. Im Hinblick auf eine Gesellschaft der Zukunft, auf deren Weg die Technik niemals als Ziel, sondern als Mittler zu sehen ist, entwerfen wir vielschichtige Klanglandschaften, in denen Zukünftiges und Vergangenes aufeinandertreffen.

Autoren: Wolfgang Schnitzer & Stefan Hallmayer

Komposition & musikalische Leitung: Wolfgang Schnitzer

Bildgestaltung: Michael Armingeon

Mit: Sven Edler, Joachim Gröschel, Steffen Hollenweger