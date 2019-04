Honey and the Moon & Band (Jana Breuling, Maren Klein, Timo Esser) laden zum gemeinsamen Musizieren in den Schwarzen Adler ein. Die Jam-Session ist die Gelegenheit für inspirierende musikalische Begegnungen. Alle musikbegeisterten Gäste sind eingeladen, ihre eigenen Instrumente mitzubringen. Bei der Jam-Session gibt es Gelegenheit, eigene Songs vorzutragen oder bei bereits gespielten Liedern spontan einzusteigen. Das Ziel der Jam-Session ist nicht die Perfektion, sondern die Improvisation - immer mit dem Ziel, sich aufeinander einzulassen, damit etwas Neues entstehen kann.

Diesmal mit der Gastmusikerin: „Pia Sommer“

Gesang und Gitarre:

Flower Power Feeling mit eigenen Stücken und Covers im rockig, poppig, folkigen Stil von sanftem bis stimmgewaltigem Ausdruck. Eine groovige Gitarrenbegleitung trägt durch die Songs hindurch.

Querflöte

Von freien Improvisationen bis Jazz, Afro, Rock und Pop Solos und Melodien.

Eine Offene Bühne für alle Musiker, die ihre Kunst und ihre Freude an der Musik mit anderen teilen wollen. Lasst uns gemeinsam musizieren!