“Honig im Kopf” zählt zu den erfolgreichsten deutschen Filmen und hat Millionen von Menschen berührt. Nun bringen die Burgfestspiele Stettenfels das gleichnamige Theaterstück auf die Bühne.

Tilda hat eine sehr enge Beziehung zu ihrem Opa Amandus. Als Amandus an Alzheimer erkrankt, nehmen ihn Tildas Eltern bei sich auf. Doch das geht nicht lange gut, denn Amandus bringt das ganze Familienleben durcheinander. Zudem sind Tildas Eltern Sarah und Niko mit ihrer Arbeit sehr beschäftigt und auch in ihrer Ehe läuft nicht alles rund. Nur Tilda schafft es, ihrem Opa mit Verständnis zu begegnen. Als Amandus in ein Heim kommen soll, entführt Tilda ihren Opa kurzerhand nach Venedig - die Stadt, in der er mit seiner Frau einst so glücklich gewesen ist. Eine abenteuerliche Reise beginnt…

„Honig im Kopf“ - eine Geschichte über ein sehr aktuelles Thema, erzählt mit viel Wärme und Sinn für Komik. Erleben Sie, verehrtes Publikum, einen Theaterabend im Burggraben von Stettenfels voller bewegender, aber auch lustiger Momente!