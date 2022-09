Honig im Kopf

Premiere ist am Samstag, dem 1. Oktober 2022 um 18.00 Uhr.

Weitere Aufführungen sind (jeweils um 18.00 Uhr): So 2.10., Fr 7.10., Sa 08.10.,

Sa 15.10., So 16.10., Sa 22.10., So 23.10., Sa 12.11., So 13.11., Sa 19.11.,

So 20.11., Sa 03.12., Sa 10.12., So 11.12. im Theatersaal der Carl-Orff-Schule

in der Werderstraße 8 in Sinsheim.

Veranstalter: Sinsheimer Theaterkiste

Vorverkauf: Selbstausdruck: ticketino.de

Buchhandlung Doll (hier fällt eine Vorverkaufsgebühr an)

Restkarten: tel. Hotline - eine Stunde vor Vorstellungsbeginn 01511 75 44 88 5