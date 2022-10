Honig im Kopf

Eine anrührende Geschichte zwischen dem Enkel und dem an Demenz erkrankten Großvater. Leicht und humorvoll wird mit dem ernsten Thema Vergesslichkeit und Hilflosigkeit umgegangen. Bekannt wurde das Stück durch den Film von und mit Til Schweiger sowie Dieter Hallervorden aus dem Jahr 2014.

Abwechselnd werden an den Wochenenden unsere beiden jüngsten Spieler Greta und Lars als Enkel Tilda bzw. Luca auf der Bühne stehen.

Das Enkelkind liebt seinen Großvater Amandus über alles. Der erkrankt jedoch an Alzheimer, wodurch er zunehmend vergesslicher wird und sich zu Hause nicht mehr zurechtzufinden scheint. Die Eltern von Tilda bzw. Luca nehmen ihn bei sich zu Hause auf. Als seine Demenz zunimmt und dadurch etliche kritische Situationen entstehen, halten es sie Eltern für das Beste, den alten Mann in Betreuung zu geben. Doch Enkelin Tilda bzw. Enkel Luca akzeptiert diese Entscheidung keineswegs. Kurzerhand entführt Tilda bzw. Luca den verdutzten Opa, der so gerne noch einmal Venedig sehen würde.

Spielort: Musiksaal in der Carl-Orff-Schule, Werderstr. 8, Sinsheim

Vorverkauf: ticketino.de (Selbstausdruck ohne VVG), Buchhandlung Doll (mit VVG)

Vorstellungsbeginn: Da das Enkelkind auch tatsächlich von einem Kind gespielt wird, beginnen alle Vorstellungen um 18 Uhr.