Honigbienen im Wald - Neues aus der Welt der Bienen

Bis vor kurzem hielt es die Fachwelt für unwahrscheinlich, dass die Honigbiene in Deutschland als Wildtier überlebt hat. Aber es gibt sie noch. Sie ist hoch oben in den Baumhöhlen unserer Wälder zu Hause und der preisgekrönte Tierfotograf Ingo Arndt zeigt zum ersten Mal, wie sie in ihrer natürlichen Umgebung leben: vom Einzug des Schwarms über den Wabenbau, die Entwicklung des Volkes, die raffinierte Klimatisierung des Nestes bis zur spektakulären Verteidigung gegen angreifende Hornissen. Dabei wird auch Neues zur Biologie der Tiere enthüllt. Wilde Honigbienen sind widerstandsfähiger als ihre domestizierten Artgenossen. Sie trotzen den Jahreszeiten, kommen mit Nektarmangel und der Varroamilbe zurecht. Der Wald stellt zudem ganz andere Herausforderungen an ihre Orientierung, Navigation und Kommunikation