Mit selbstgeschriebenen zweistimmigen Liedern und bekannten Coversongs laden Honey and the Moon & Band zum gemeinsamen Musizieren in den Schwarzen Adler ein. Die Jam-Session ist die Gelegenheit für inspirierende musikalische Begegnungen. Das Ziel ist nicht die Perfektion, sondern die Improvisation – es geht darum sich aufeinander einzulassen, damit etwas Neues entstehen kann.

Jam-Session mit Honey & theMoon, Do. 10. Januar, 20 Uhr, Schwarzer Adler, Rottenburg