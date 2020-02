Hoodie Crows – Celic Folk-Duo

Im Frühjahr 2014 fanden Sebastian Barwinek und Johannes Single sich zu einem genuinen Duo zusammen. Der Name ‘The Hoodie Crows’ bezieht sich einerseits auf die Nebelkrähe (Hooded Crow), die in der keltischen Folklore immer wieder auftaucht, und andererseits auf die übliche Bekleidung auf den diversen Bühnen: den Kapuzenpulli (engl: hoodie). Das Repertoire, dieses Mal bereichert um die Titel der neuen CD „Two in the Bush“, bewegt sich jenseits von Pub-Klischees und The Hoodie Crows bringen – in Hommage an die wilde Schönheit irischer und schottischer Landschaft – viele ruhigere Stücke zu Gehör. Natürlich kommt auch das flottere Liedgut nicht zu kurz, was, gepaart mit humoristischen und informativen Geschichten, einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend garantiert. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche frisch zubereitete irische Speisen.