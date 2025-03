Hoodie Crows – Celtic Folk

Tapasbar spezial: Essen & Musik zum Zuhören

The Hoodie Crows, seit 2014 auf den Bühnen Deutschlands und Großbritanniens unterwegs, bestehen aus Sebastian Barwinek und Johannes Single, beides alte Hasen in der deutschen Folkszene. Mit dem aktuellen Album „Two in the Bush“ geht das Folk-Duo neue Wege. Während ihr, von der Kritik hochgelobtes, Erstlingswerk „On the Wing“ noch primär auf traditionelles Material setzte, sind gut die Hälfte der Stücke auf ‚Two in the Bush‘ aus eigener Feder. Vom mythischen „Fair Maid of Ireland“ bis hin zu dem aufwühlenden Seemannslied „Buzzards Bay“ zeigt sich eine beeindruckende thematische Bandbreite, die auch in der musikalischen Vielfalt ihre Entsprechung findet. Getragen werden die Stücke von dem flexiblen Saitenspiel der beiden Musiker, die ein Arsenal von Zupfinstrumenten auffahren. Ihre charismatischen Singstimmen erzählen mal rau und mal sanft von (verlorenen) Liebsten, der Ignoranz der Gesellschaft oder den Gefahren der Seefahrt. Mit vielen Geschichten, Anekdoten, Witz und Charme bringen The Hoodie Crows eine enorme Auswahl keltisch-inspirierter Musik auf die Bretter, die die Welt bedeuten, und sie beflügeln zu einer Reise in vergangene Zeiten, immer wieder mit scharfem Blick aus der Vogelperspektive auf die heutige Zeit und ihre Absonderlichkeiten!

Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete Speisen. Der Eintritt ist frei, ein Hut für die Musiker macht die Runde. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.