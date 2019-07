36. Hoolgaaschtfest

× Erweitern Hoolgaschtfest

Am 3. August steigt das 35. Hoolgaaschtfest in Schwäbisch Hall. Einer der sagenumwogensten Gestalten der Haller Geschichte ist der Hoolgaascht, der Haalgeist.

Einer der sagenumwogensten Gestalten der Haller Geschichte ist der Hoolgaascht, der Haalgeist. Nach ihm ist das Fest benannt, das der Große Siedershof seit 1984 jährlich in den Sommerferien feiert. Am 4. August ist es wieder soweit: Auf der Stadtmauer neben dem Langenfelder Tor und dem Pechnasenturm steigt das 35. Hoolgaaschtfest. Im Vordergrund des Festes steht das gemütliche Beisammensein. Bunte Lichter, Fackelschein und die Geselligkeit sind es, die den Reiz dieses Festes ausmachen, zu dem alle Freunde und Gönnerinnen und Gönner der Sieder und des Verein Alt Hall eingeladen sind. Bei der gemütlichen Hocketse wird es wieder nach Schießpulver und Steak riechen. Da wackeln die Zwetschgenbäume, wenn die Schützen bei ihrem Salut in die Luft schießen. Auch ein bisschen Spott gehört dazu, wenn der erste Hofbursche und andere Gäste Ihre Siederssprüche zum Besten geben. Der Eintritt ist frei.