Hope Theater Nairobi

THE SDGs - Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Politische Revue zum 15-jährigen Jubiläum des Hope Theatre Nairobi

Fr. 10. Mai 2024 Festwiese Burgbergstraße Crailsheim

10 Uhr Workshops für Schüler*innen

14 Uhr offene Workshops für interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

18 Uhr öffentliche Aufführung von THE SDGs mit Tanz, Theater und Musik

Auf 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung haben sich die Vereinten Nationen verständigt, von „Keine Armut“ bis „Geschlechtergleichheit“, von „Hochwertige Bildung“ bis „Maßnahmen zum Klimaschutz“. Das Hope Theater hat sich in seiner Arbeit mit verschiedenen Themen der globalen Welt beschäftigt, Wasser, Klimawandel, Flucht, Fairer Handel, Kinderrechte und Gleichstellung waren die Inhalte der Revuen der letzten 15 Jahre. Ihr Jubiläum nimmt die Gruppe zum Anlass, eine Collage mit 17 Szenen zu den SDGs zu entwickeln. Diese bildungspolitische Revue ist damit auch eine Zusammenfassung ihrer bisher geleisteten Arbeit.

Arbeit statt Mitleid

Das Hope Theatre Nairobi ist eine sozial-politische Theatergruppe aus Nairobi (Kenia), die 2009 vom deutsch-österreichischen Regisseur Stephan Bruckmeier mit jungen Erwachsenen aus den Armenvierteln der Metropole gegründet wurde. Seitdem trainiert das Ensemble eigenständig und kontinuierlich in Kariobangi, einem Slum im Gebiet der legendären Mülldeponie sowie in Mathare und arbeitet projektbezogen mit Regisseur*innen, Schauspieler*innen und Student*innen aus Europa und Afrika. Seit 2012 reist das Ensemble jährlich nach Deutschland und Österreich und präsentiert Stücke zum Thema Fairness im wirtschaftlichen und sozialen Kontext und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Seit 2016 ist die Gruppe eine eigenständige kenianische NGO. Den Mitwirkenden ist es ein Anliegen, das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Afrika und Europa von afrikanischer Seite positiv-kritisch, unsentimental, urban und authentisch zu beleuchten.

Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Afrika nicht nur als Problembezirk zu zeigen, der uns angeblich unseren Wohlstand streitig macht, sondern als Kontinent von Menschen, die trotz unserer wirtschaftlichen Ausbeutung an ihrer beruflichen Zukunft arbeiten, trotz ihrer Herkunft aus den Slums positiv und leidenschaftlich von ihrer Heimat erzählen und die globalen Themen kritisch und aufgeschlossen aus afrikanischer Sicht beleuchten. In unserer globalen Kommunikationsgesellschaft bleibt, so paradox das klingen mag, vor allem die Kommunikation, der Dialog mit anderen Menschen auf der Strecke. Doch genau da setzt das Hope Theatre Nairobi seit mittlerweile 15 Jahren an: beim kulturellen Austausch, beim gemeinsamen Erlebnis, bei der Vermittlung der eigenen Konzepte und Visionen und beim direkten Gespräch auf Augenhöhe.