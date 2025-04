hopp bewegt! - Jubiläumsevent in Sinsheim

Drei Jubiläen, ein Fest in Sinsheim am 10. Mai: 1255 Jahre Sinsheim, 30 Jahre Dietmar Hopp Stiftung und 20 Jahre Jugendhaus.

Unter dem Titel „hopp bewegt!“ laden zahlreiche Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar zwischen Mai und September 2025 zu Bewegungs- und Begegnungsfesten auf ihren alla hopp!-Anlagen ein. Anlass ist das 30jährige Bestehen der Dietmar Hopp Stiftung, die seit 1995 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales und Jugendsport unterstützt. Vor fast zehn Jahren hat sie insgesamt 19 alla hopp!-Anlagen errichtet und den Kommunen geschenkt. Die alla hopp!-Anlage in Sinsheim wurde 2016 eröffnet.

In Sinsheim wird am 10. Mai ab 11:00 Uhr rund um die alla hopp!-Anlage ausgiebig gefeiert. Das Jubiläumsevent fügt sich in das Festjahr der Stadt zum 1255-jährigen Stadtjubiläum ein, welches am Abend in der Dr.-Sieber-Halle mit einem Festakt gefeiert wird. Zugleich feiert die Stadt an dem Tag das 20-jährige Jubiläum des Jugendhauses. Parallel findet die vierte Ausgabe des Spring Bash, ein Tagesfestival, das unter dem Dach des städtischen Kinder- und Jugendreferats von JuMo Sinsheim und Jugendhaus Sinsheim organisiert wird, zur Jugendkulturförderung in den Sparten Sport (Skate Contest), Musik und urbaner Kunst, mit gewohnt vielfältigem Festivalprogramm statt. Das Event bei Jugendhaus und Skatepark findet seinen Abschluss mit einer Sunset-Party mit DJ.

So, wie sich die alla hopp!-Anlagen als Bewegungs- und Begegnungsanlagen für Menschen jedes Alters verstehen, kommen am 10. Mai alle Besucher aller Altersklassen auf ihre Kosten. Ganz im Zeichen der Dietmar Hopp Stiftung, die Projekte aus den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales, Jugendsport und Klimaschutz fördert, ist das Jubiläumsevent in Sinsheim bewusst facettenreich gestaltet. In und rund um das großzügige alla hopp!-Gelände in Sinsheim mit seinen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten erwartet Kinder unter anderem ein Spieleparcours. Aktionen wie Kinderschminken, Basteln und Ballonmodellage bieten Spaß für die Kleinsten und ihre Familien. Jugendliche kommen bei der Jugendhaus-Party zum 20-jährigen Jubiläum und beim Spring Bash voll auf ihre Kosten. Für Senioren gibt es Infostände zur Gesundheitsprävention und Mitmachangebote unter dem Motto „Sinsheim bleibt fit“ wie einen Fitnesstest und einen Rollator-Parcours. Sport wird insgesamt an diesem Tag großgeschrieben, und das nicht nur bei den Skatern im Wiesental; die Sinsheimer Sportvereine, die TSG 1899 Hoffenheim und Anpfiff ins Leben bieten ein buntes Standangebot mit Mitmach-Elementen. Vertreter der Dietmar Hopp Stiftung sind auf der Veranstaltung präsent und stehen für Fragen rund um die Stiftung zur Verfügung. Infotafeln und -stände beziehen am Jubiläumstag das große Thema Klimaschutz mit ein. Vor der Elsenzhalle gibt es Bühnenprogramm mit Musik und Tanz.

Die Veranstaltung ist ausdrücklich inklusiv, die Stadt kooperiert diesbezüglich mit der Lebenshilfe Sinsheim, der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung EUTB und Anpfiff ins Leben, welche sich an diesem Tag neben weiteren ehrenamtlichen Institutionen und Vereinen an verschiedenen Infoständen präsentieren. Der Verein Anpfiff ins Leben, der 2001 unter anderem von Dietmar Hopp ins Leben gerufen wurde, wird seitdem von seiner Stiftung gefördert. Der Verein ist bekannt für seine so genannte 360°-Förderung von Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen und bietet Vereinsberatungen an. Anpfiff ins Leben ist davon überzeugt, dass Sportvereine mehr sind als Orte des Sports – sie sind ganzheitliche Bildungsorte für Kinder und Jugendliche, bringen Menschen zusammen, fördern den Nachwuchs und schaffen Perspektiven.

Am interaktiven Stand stehen Experten von Anpfiff ins Leben für persönliche Gespräche zur Verfügung und informieren über ihre Arbeit und Beratungsangebote, bei denen echte Entwicklungschancen für Sportvereine im Fokus stehen. Mit einem „VereinsChecker“ haben Sportvereine im Rahmen von hopp! bewegt die Möglichkeit, mit nur wenigen Klicks herauszufinden, welches Projekt der Anpfiff ins Leben Vereinsberatung zu ihnen passen könnte. Per Knopfdruck können sie ihr Interesse an den kostenfreien Projekten zeigen und sich die Chance auf eine gezielte Unterstützung sichern.

Die Feierlichkeiten rund um die alla hopp!-Anlage enden um 18:00 Uhr. Der Spring Bash dauert noch bis in die späten Abendstunden an.