Hoppla, war da was?

Workshop unter der Leitung von Monika Mann.

Was passiert eigentlich, wenn das Museum geschlossen ist und die Pinsel, Farben, Stifte, Bücher machen können, was sie wollen? Das schauen wir uns genauer an und lassen einen Film entstehen, bei dem der Pinsel von alleine malt, der Putzlappen bunte Spuren hinterlässt und der Bilderrahmen ja vielleicht ganz gemütlich vor sich hin tanzt. Mit Hilfe der Stopmotion-Technik gestalten wir einen Film, der zeigt, was die Dinge im Museum so alles können! Bitte bringt einen Fotoapparat und wenn möglich auch ein Stativ mit. Achtet auf einen geladenen Akku und eine leere Speicherkarte.