Hops und Hopsi – Das große Zirkusabenteuer

Willkommen in einer Welt voller Magie, Spaß und Rätsel! Bei diesem Escape-Spiel können Kinder ab 7 Jahren in die aufregende Welt des Zirkuslebens eintauchen.

Doch es gibt eine Herausforderung: Hops & Hopsis geliebte Schlange Annamarilla ist verschwunden, und die Show kann nicht beginnen, bis sie gefunden ist. Es bleibt nur eine Stunde, um die Rätsel zu knacken, um Annamarilla aufzuspüren und die Show zu retten.

Für Kinder von 7 bis 8 Jahren | Eintritt frei

Begrenzte Teilnehmerzahl | Anmeldungen bitte in der Stadtbücherei.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Jugendkulturtage statt.