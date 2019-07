Hora Fani Duo

× Erweitern Bild u.Poster hat der Laden "die apotheke" Gallery selbst entworfen. Bild u.Poster hat der Laden "die apotheke" Gallery selbst entworfen.

Balkan/Tango/Latin/Chansons mit dem Duo "Hora Fani" Vita: Bettina Pinkert (Gesang/Gitarre) und Sebastian Grohs (Gesang/Gitarre). Die Sängerin Bettina Pinkert war Liedermacherin in der DDR. Wegen ihrer kritisch-politischen Texte bekam sie immer weniger Auftrittsmöglichkeiten und musste schließlich beruflich andere Wege gehen. Seit 25 Jahren arbeitet sie in einem Theater in Heilbronn.

Und auch Sebastian Grohs kam schon öfter mit dem Theater in Kontakt. Er komponierte die Bühnenmusik für verschiedene Stücke und spielte als Bassist in der Dresdner Band "Dekadance". Mittlerweile arbeitet der Heilbronner auch als Musiklehrer in Crailsheim.

2009 beschlossen Bettina Pinkert und Sebastian Grohs wieder Musik zu machen und gründeten ihre Band "Hora Fani", die allerlei Besetzungen vom Duo bis zum Septett möglich macht. Sie fühlen sich diversen musikalischen Stilrichtungen -Balkan, Latin, Tango, Chansons- verbunden. Mit der Zeit kamen immer mehr eigene Lieder mit deutschen Texten, die auch kritische Untertöne haben, dazu, aber auch Chansons über Liebe, das Leben und auch den Tod.