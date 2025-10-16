Hora mystica - ensemble officium & Jochen Feucht

Das renommierte Tübinger Vokalensemble ensemble officium trifft auf den Saxophonisten Jochen Feucht, der seit über dreißig Jahren fester Bestandteil der deutschen Jazzszene ist.

Beim Zusammentreffen Gregorianischer Gesänge mit den Improvisationen des Saxophonisten vollzieht sich eine spannungsreiche Synthese mittelalterlicher liturgischer Gesänge mit Elementen der Zeitgenössischen Musik und des Jazz. Die gotische Architektur der St. Johanneskirche erweist sich als idealer Klangraum für ein Programm, das auf unkonventionellen Pfaden wandelt.

Im Programm wechseln sich Gregorianische Gesänge und mittelalterliche liturgische Musik ab, wie sie über Jahrhunderte in den Kathedralen und Klöstern gepflegt wurden, ab und bilden mit den Elementen des Jazz und der Weltmusik eine meditative Synthese.