Horizonta Reutlingen

Unter dem Slogan „Live-Reportagen, die bewegen“ nimmt Sie die Veranstaltungsreihe Horizonta mit auf eine bildgewaltige Reise durch die ganze Welt. Von der wunderbaren Natur des Urwalds über die bedeutendsten Städte bis hin zu uralten, fast vergessenen Kulturen – Abenteurer, Naturfotografen, Bergsteiger und Entdecker entführen Sie an die entlegensten Winkel des Planeten.

Das Unbekannte, Exotische und Geheimnisvolle beschäftigt die Menschen von jeher. Diese Faszination bringt sie dazu, immer weiter an die spannendsten Orte vorzudringen und neue Entdeckungen zu machen. Obwohl die Weltkarte heute gänzlich ausgefüllt ist, gibt es noch immer Orte, die sich unserer Aufmerksamkeit entziehen und uns die wahre Schönheit des Blauen Planeten vor Augen führen. Dieser Anblick motiviert, die herrliche Natur zu erhalten und gegen die Wunden anzukämpfen, die über 7 Milliarden Menschen auf der Erde hinterlassen. So wird der komplette Gewinn der Horizonta Veranstaltungen für die Projekte von AMAP genutzt. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, den brasilianischen Regenwald neu aufzuforsten und so den Lebensraum bedrohter Arten, wie dem Goldkopflöwenäffchen, zu erhalten.

Erleben auch Sie einzigartige Eindrücke, interessante Geschichten und Bilder, die Ihnen den Atem verschlagen. Die Welt hält viele Geheimnisse und Überraschungen parat, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen wollen.