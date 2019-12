Unter dem Motto „Horizonte“ stellen 15 Fotografen des Fotostammtisches Tübingen in der HIRSCH Begegnungsstätte aus.

Horizonte: „Eine sichtbare Linie in der Ferne, an der sich Himmel und Erde oder Meer, scheinbar berühren.“ Das hat der Fotostammtisch in seinen Fotos auch getan, sichtbare Linien geschaffen zwischen Himmel und Erde, aber mit Ästhetik, Kreativität, fotografischer Ausdruckskraft und Sinnlichkeit.

Mächtige Wolkenformationen, die Schlösser und Burgen umgarnen; Weiße Dunstwalzen aus Wolken simulieren gewaltige Flutwellen, vor denen eine Flucht ratsam erscheint, sich bald jedoch als harmlos herausstellen. Sonnen am Horizont tauchen ganze Landstriche in lindgrünes Licht. Gigantische, mächtige Berggipfel mit kräftigen Farbkleidern kratzen an den Wolkenteppichen, die über ihnen thronen und gleiten.

Genießen Sie die Bilder über Horizonte, finden Sie die Linie zwischen Himmel und Erde.